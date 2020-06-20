2020-06-20T14:55:27+03:00
Происшествия

В Брянске столкнулись три машины: есть пострадавшие

Авария случилась перед путепроводом на Новостройке
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Типичный Брянск".Фото: "Типичный Брянск".
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В Володарском районе Брянска столкнулись три машины: ВАЗ-2107, "Киа Рио" и "Део Нексия". ДТП случилось на улице Рылеева, перед путепроводом на Новостройке. Об аварии дежурному МЧС сообщили в 13.24 в субботу, 20 июня.

На место выехали сотрудники скорой помощи, спасатели и автоинспекторы.

- В ДТП пострадали люди, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Личный состав пожрано-спасательной части смывал топливо, разлившееся на дороге.

Информации о ДТП от УГИБДД по Брянской области пока не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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