2020-06-20T14:11:15+03:00
Политика

Брянские коммунисты выдвинули Андрея Архицкого на пост губернатора

Партийная конференция прошла в субботу, 20 июня
Марина АНТОНОВА
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Брянское региональное отделение КПРФ утвердило кандидатуру Андрея Архицкого на выборах губернатора. Решение приняли на партийной конференции, которая прошла в субботу, 20 июня.

Напомним, сначала за губернаторское кресло от КПРФ должен был бороться Сергей Крылов. Но его кандидатуру сняли. Андрея Архицкого утвердили в Москве. Об этом стало известно 18 июня.

Выборы губернатора Брянской области пройдут 13 сентября. Уже известно, что в них будет участвовать действующий глава региона Александр Богомаз.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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