Брянские коммунисты выдвинули Андрея Архицкого на пост губернатора
Брянское региональное отделение КПРФ утвердило кандидатуру Андрея Архицкого на выборах губернатора. Решение приняли на партийной конференции, которая прошла в субботу, 20 июня.
Напомним, сначала за губернаторское кресло от КПРФ должен был бороться Сергей Крылов. Но его кандидатуру сняли. Андрея Архицкого утвердили в Москве. Об этом стало известно 18 июня.
Выборы губернатора Брянской области пройдут 13 сентября. Уже известно, что в них будет участвовать действующий глава региона Александр Богомаз.
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ИСТОЧНИК KP.RU