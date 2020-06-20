2020-06-20T10:49:29+03:00
Общество

В Брянской области обновился коэффициент распространения короанвиурса

На 20 июня он составил 0,88
Марина АНТОНОВА
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в Брянской области обновился коэффициент распространения коронавируса. На 20 июня он равен 0,88. Его значение на несколько тысячных снизилось по сравнению с прошлыми сутками. Этот показатель должен снизится до 0,8, чтобы в Брянской области приступили ко второму этапу снятия ограничений.

Хотя брянский сенатор Сергей Калашников заявил, что к 1 июля в области могут снять все ограничения.

В субботу в регионе зарегистрировали 77 новых заболевших. Число выздоровевших пациентов меньше - 65. От коронавируса с начала эпидемии умерли 32 брянца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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