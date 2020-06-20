2020-06-20T10:45:05+03:00
Общество

В Брянской области подтвердили 77 новых случаев коронавируса

Общее число заболевших - почти 5,5 тысячи человек
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области за последние сутки подтвердили 77 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших составляет почти 5,5 тысячи человек. В день выполнили полторы тысячи тестов, а с начала эпидемии - больше 70 тысяч исследований.

Из больниц выписали 65 пациентов. Диагноз covid-19 у них сняли. Общее число выздоровевших превысило четыре тысячи человек, сообщают в оперативном штабе.

За сутки ни одной новой смерти от коронавируса не фиксировали.

Коэффициент распространения инфекции на 20 июня равен 0,88.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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