В Брянской области подтвердили 77 новых случаев коронавируса

20 Июнь 2020 2020-06-20T10:45:05+03:00

Общее число заболевших - почти 5,5 тысячи человек

Изменить размер текста: A A

В Брянской области за последние сутки подтвердили 77 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших составляет почти 5,5 тысячи человек. В день выполнили полторы тысячи тестов, а с начала эпидемии - больше 70 тысяч исследований.

Из больниц выписали 65 пациентов. Диагноз covid-19 у них сняли. Общее число выздоровевших превысило четыре тысячи человек, сообщают в оперативном штабе.

За сутки ни одной новой смерти от коронавируса не фиксировали.

Коэффициент распространения инфекции на 20 июня равен 0,88.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU