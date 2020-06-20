В Брянской области подтвердили 77 новых случаев коронавируса
В Брянской области за последние сутки подтвердили 77 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших составляет почти 5,5 тысячи человек. В день выполнили полторы тысячи тестов, а с начала эпидемии - больше 70 тысяч исследований.
Из больниц выписали 65 пациентов. Диагноз covid-19 у них сняли. Общее число выздоровевших превысило четыре тысячи человек, сообщают в оперативном штабе.
За сутки ни одной новой смерти от коронавируса не фиксировали.
Коэффициент распространения инфекции на 20 июня равен 0,88.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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