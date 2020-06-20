В Суражском районе в ДТП с погрзчиком погиб водитель иномраки

20 Июнь 2020 2020-06-20T10:37:29+03:00

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В ДТП с погрузчиком в Суражском районе погиб водитель микроавтобуса "Мерседес". Автоавария случилась около полудня в пятницу, 19 июня, на 4-м километре дороги Сураж - Иржач.

28-летний водитель погрузчика не убедился в безопасности маневра. Он начал разворачиваться, поворачивая налево. В это время со стороны села Слище ехал "Мерседес Бенц Вито". Он двигался попутно погрузчику. Автомобили столкнулись.

37-летний водитель иномарки погиб от полученных травм на месте ДТП. 44-летнего пассажира госпитализировали с травмой головы, сотрясением мозга, переломом обеих плеч, ушибами ног и грудной клетки.

Полицейские проводят проверку по факту автоаварии, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU