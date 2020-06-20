В Брянске пассажирка "Нивы" выпала на дорогу во время движения

20 Июнь 2020 2020-06-20T10:27:02+03:00

За рулем был 88-летний водитель, он ехал на красный свет

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В Брянске 61-летняя пассажирка автомобиля ЛАДА-212140 выпала на дорогу во время движения. Перед этим 88-летний водитель столкнулся с иномаркой.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около восьми часов утра в пятницу, 19 июня, на улице Никитина в Володарским районе. Пожилой автомобилист поворачивал налево с улицы Пушкина. Он ехал на красный сигнал светофора.

"Лада" столкнулась с "Киа Соренто". За рулем иномарки был 40-летний мужчина. Он двигался в левом ряду прямо в сторону улицы Речной.

От удара у "Нивы" открылась передняя пассажирская дверь. На проезжую часть упала пенсионерка. У женщины диагностировали ушибы и ссадины. После осмотра ее отпустили домой, назначив лечение, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU