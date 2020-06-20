Из Брянска отменили авиарейсы до Симферополя на июнь

20 Июнь 2020 2020-06-20T09:30:36+03:00

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Из Брянска отменили июньские авиарейсы до Симферополя. Информация об этом появилась в неофициальной группе брянского аэропорта в социальных сетях. Самолеты авиакомпании "Иравиа" должны были лететь в Крым 21, 24 и 28 июня.

Пользователи пишут, что купленные билеты сохраняются. Но даты вылета переносятся.

При этом рейсы авиакомпании "Руслан" пока сохраняются. Первый самолет отправится в Симферополь 23 июня.

В Крыму с 15 июня отменили обязательную обсервацию для приезжих. Отдыхающие надеются, что с 1 июля снимут все ограничения.

Брянцы, которые уже побывали в Крыму пишут, что перед Крымским мостом измеряют температуру, документы не проверяют. Если есть какие-то ограничения в отелях, можно отдохнуть в гостевых домах.

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ИСТОЧНИК KP.RU