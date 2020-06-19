В Фокинском районе Брянска утонула 16-летняя школьница

19 Июнь 2020 2020-06-19T23:07:06+03:00

По данным на 19 июля, в Брянской области с начала купального сезона погибли три подростка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вместе с друзьями она отдыхала на природе

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В Брянске 19 июня произошла трагедия - на карьерах в Фокинском районе утонула 16-летняя школьница. По словам знакомых, девушка отдыхала на природе вместе с друзьями. Здесь ребята праздновали получение аттестата.

Как говорят в школе, обстоятельства гибели девушки выясняют. Друзья, одноклассники и учителя выражают соболезнования родным и погибшим девушки.

По данным на 19 июля, в Брянской области с начала купального сезона погибли три подростка. Как говорят спасатели, за последние пять лет погибших на официальных пляжах не было. Люди гибнут в необорудованных для купания местах.

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ИСТОЧНИК KP.RU