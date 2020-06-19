В Брянской области работают 138 четвероногих "полицейских"

19 Июнь 2020 2020-06-19T18:52:09+03:00

Собак успешно используют для охраны культурных, спортивных и других массовых мероприятий. Кинологи выезжают в составе следственно-оперативных групп для раскрытия преступлений по «горячим следам» Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

В преддверии Дня кинолога правоохранители рассказали о своих хвостатых помощниках

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21 июня в России отмечают день кинологической службы МВД. Уже 111 лет служебные собаки помогают раскрывать преступления и ловить преступников.

В Брянской области кинологическая служба начиналась с группы служебного собаководства. В 1994 году был организован Центр служебного собаководства при региональном УВД. В 2000 году его реорганизовали в центр кинологической службы при УВД области. В настоящее время в центре находится 138 служебных собак. Их опекают 128 специалистов-кинологов.

Собак успешно используют для охраны культурных, спортивных и других массовых мероприятий. Кинологи выезжают в составе следственно-оперативных групп для раскрытия преступлений по «горячим следам». Кинологические расчеты используются для поиска и обнаружения оружия, боеприпасов, наркотиков.

В Брянске кинологическая служба расположена в поселке Большое Полпино. Для четвероногих питомцев созданы хорошие условия содержания, разведения, лечения и обучения. Специалисты-кинологи проходят постоянное профессиональное усовершенствование.

На трех гектарах центра помимо административного помещения находятся вольеры для взрослых собак и для щенков, спецкухня с моечной для собак, ветеринарная больница, площадка для тренировок. С 2016 года в центре занялись разведением служебных собак. За четыре года на свет появилось 42 щенка.

Брянские кинологи показывают достойные результаты на различных соревнованиях. В 2019 году специалисты центра Галина Гасс, Алексей Ефименко и Евгений Лаврентьев стали шестыми среди 49 российских команд, рассказали в пресс-службе УМВД по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU