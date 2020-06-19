В Брянске дождь смыл плитку в переходе на Полтиннике
В Брянске отвалилась плитка в подземном переходе на Полтиннике. Она осыпалась после дождя, который прошел в городе 19 июня.
Переход уже давно требует ремонта. В прошлом году прокуратура потребовала его отремонтировать. Лестницы и пандусы разрушены. Переходом не могут воспользоваться инвалиды и другие маломобильные горожане.
В адрес главы Брянской городской администрации внесли представление. Чиновники пообещали тогда, что переход обновят на сэкономленные от ремонта дорог деньги. Но работы так и не начались.
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ИСТОЧНИК KP.RU