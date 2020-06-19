2020-06-19T18:30:18+03:00
Общество

В Брянске дождь смыл плитку в переходе на Полтиннике

Проблема с его ремонтом стоит уже давно
Мария Дедкова
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Фото: vk.com, Влад АбакумовФото: vk.com, Влад Абакумов
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В Брянске отвалилась плитка в подземном переходе на Полтиннике. Она осыпалась после дождя, который прошел в городе 19 июня.

Переход уже давно требует ремонта. В прошлом году прокуратура потребовала его отремонтировать. Лестницы и пандусы разрушены. Переходом не могут воспользоваться инвалиды и другие маломобильные горожане.

В адрес главы Брянской городской администрации внесли представление. Чиновники пообещали тогда, что переход обновят на сэкономленные от ремонта дорог деньги. Но работы так и не начались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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