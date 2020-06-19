2020-06-19T18:16:37+03:00
Общество

В Брянске после случая с истощенной девочкой прошли проверки приемных семей

По словам специалистов органов опеки, в большинстве случаев ситуация благополучная
Мария Дедкова
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Специалисты вышли в приемные семьи, семьи опекунов и усыновителей.Специалисты вышли в приемные семьи, семьи опекунов и усыновителей.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Брянске прошли внеплановые проверки приемных семей. Их организовали после случая с истощенной 7-летней девочкой.

Специалисты вышли в приемные семьи, семьи опекунов и усыновителей. На данный момент в городе их насчитывается 733, в них воспитывают 889 мальчишек и девчонок.

- В ходе проверок, которые проходили с начала июня, было обследовано 99% замещающих семей, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - Проверка не прошла только в тех семьях, которые временно находятся за пределами города.Обследования показали, что в абсолютном большинстве семей обстановка благополучная.

Однако три семьи все же взяли под усиленный контроль. В одной себе ребенок совершил правонарушение, другой отличился самовольными уходами из дома, также один из воспитанников имел явную задержку речевого развития. Опекуну выдали перечень документов для прохождения психолого-медико-педагогической комиссии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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