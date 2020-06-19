В Брянске жена обвинила мужа в хищении 300 тысяч рублей

19 Июнь 2020 2020-06-19T18:02:21+03:00

Женщине за заведомо ложный донос грозит до трех лет лишения свободы. Фото: Иван ВИСЛОВ

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В Брянске 31-летняя жительница Фокинского района обратилась в полицию с заявлением о краже 300 тысяч рублей. По заверениям женщины деньги мог похитить только ее супруг. Полицейские провели оперативную проверку, в том числе с использованием полиграфа. В результате выяснилось, что мужчина к краже не причастен.

Тогда жительница Брянска призналась, что деньги никто не крал. А заявление в полицию она написала после ссоры с мужем. Таким образом она хотела проучить супруга.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства происшедшего и решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Женщине за заведомо ложный донос грозит до трех лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU