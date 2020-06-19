В Новозыбкове прошел град

19 Июнь 2020 2020-06-19T17:50:55+03:00

Льдинки оказались размером с почти перепелиное яйцо

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Вечером 19 июня на Брянскую область обрушился ливень. В некоторых районах области прошел град. В частности, пострадал город Новозыбков.

Фотографиями с последствиями стихии местные жители поделились в соцсетях.

Льдины, которые падали с неба, были размером почти с перепелиное яйцо.

Кроме того, дождь затопил центральные улицы города. Напомним, мощный ливень с грозой прошел и в Брянске. Всю неделю в регионе стояла аномальная жара.

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ИСТОЧНИК KP.RU