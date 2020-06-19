В Сельцо предприниматель обманом получил субсидию в 1,5 миллиона рублей

19 Июнь 2020 2020-06-19T17:27:19+03:00

Теперь на него завели уголовное дело

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В Сельцо предприниматель незаконно получил субсидию по нацпроекту.

Бизнесмен принес в городскую администрацию фиктивные документы. По ним мужчине дали 1,5 миллиона рублей.

Обман раскрылся после проверки прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Документы отправили следователям для решения вопроса об уголовном преследовании. На бизнесмена завели дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

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ИСТОЧНИК KP.RU