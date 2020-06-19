В Сельцо предприниматель обманом получил субсидию в 1,5 миллиона рублей
Теперь на него завели уголовное дело
Изменить размер текста:
В Сельцо предприниматель незаконно получил субсидию по нацпроекту.
Бизнесмен принес в городскую администрацию фиктивные документы. По ним мужчине дали 1,5 миллиона рублей.
Обман раскрылся после проверки прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Документы отправили следователям для решения вопроса об уголовном преследовании. На бизнесмена завели дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU