На Брянск обрушился ливень с грозой

19 Июнь 2020 2020-06-19T17:11:34+03:00

Ливень обрушился на город в один момент. Фото: Татьяна Александрова

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На Брянск вечером в пятницу, 19 июня, обрушился ливень с градом. Непогода застала врасплох жителей города.

Стихия разгулялась около пяти часов вечера. Дождь с грозой обрушился на Брянск буквально в один момент, затопив центральные улицы.

В центре Советского района упали деревья.

Всю неделю в Брянске держалась аномальная жара. По прогнозам синоптиков, после грозы в регион придет долгожданное похолодание.

Стихия обрушилась на Советский район. Фото: vk.com, "Типичный Брянск"

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ИСТОЧНИК KP.RU