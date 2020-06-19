На Брянск обрушился ливень с грозой
В центре города повалились деревья
Ливень обрушился на город в один момент. Фото: Татьяна Александрова
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На Брянск вечером в пятницу, 19 июня, обрушился ливень с градом. Непогода застала врасплох жителей города.
Стихия разгулялась около пяти часов вечера. Дождь с грозой обрушился на Брянск буквально в один момент, затопив центральные улицы.
В центре Советского района упали деревья.
Всю неделю в Брянске держалась аномальная жара. По прогнозам синоптиков, после грозы в регион придет долгожданное похолодание.
Стихия обрушилась на Советский район. Фото: vk.com, "Типичный Брянск"
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ИСТОЧНИК KP.RU