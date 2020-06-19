Брянцы воспротивились масочному режиму

19 Июнь 2020 2020-06-19T16:46:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Брянцы перестали носить медицинские маски. На улицах города все меньше горожан, которые пользуются средствами зашиты.

Как пишут брянцы в соцсетях, они устали от самоизоляции.

Тем временем улицы патрулируют полицейские, которые пытаются принудить граждан к ношению масок. Однако правоохранители не могут уследить за всеми. Напомним, губернатор Александр Богомаз раскритиковал поведение брянцев, которые отказались от масок. По словам главы региона, из-за самих жителей ситуация с коронавирусом может ухудшиться.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU