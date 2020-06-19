В Брянске на вступившую в спор с полицейскими компанию завели административные дела

19 Июнь 2020 2020-06-19T15:44:10+03:00

Молодые люди появились в общественном месте без масок

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В Брянске полицейские рассказали подробности конфликта на Кургане Бессмертия.

Оказалось, компания молодых людей, которая вступила в конфликт с полицейскими, была без масок. Правоохранители подошли к молодым людям поинтересоваться о причинах нарушения. Однако молодые люди стали вести себя агрессивно. Один из парней даже толкнул полицейского.Это видно на кадрах, которые опубликовали в соцсетях.

- Правоохранители остановили группу из восьми человек, находившихся в общественном месте без медицинских масок, -говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. -- Граждан, которые отказывались соблюдать установленные региональным правительством санитарно-эпидемиологические нормы, полицейские вывели за пределы парковой зоны.

На каждого из нарушителей составят протокол по статье 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

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ИСТОЧНИК KP.RU