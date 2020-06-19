В Бытоши сняли с должности главу администрации

19 Июнь 2020 2020-06-19T14:11:37+03:00

Правоохранители выяснили, что поселковый совет избрал человека на должность, нарушив законы. Фото: Иван ВИСЛОВ

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В брянском поселке Бытошь сняли с должности главу администрации. Такое решение принял суд Дятькова, куда обратилась прокуратура.

Правоохранители выяснили, что поселковый совет избрал человека на должность, нарушив законы. Так, главой администрации стал 68-летний местный депутат. По закону эти две должности совмещать нельзя, а кроме того в законе существует предельный возраст - до 65 лет.

Прокурор потребовал устранить нарушения, но замечания проигнорировали. Тогда представитель надзорного ведомства обратился в суд, где его иск удовлетворили.

Решение пока не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU