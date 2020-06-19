В Брянске монтируют уникальные 20-тонные конструкции

19 Июнь 2020 2020-06-19T14:09:48+03:00

На сборку одной фермы уходит в среднем один-два дня. Часть работ проводят на земле, часть – на высоте при помощи кранов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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В Брянске на строящемся Дворце единоборств приступили к монтажу уникальных для Брянской области металлических ферм. Длина одной конструкции составляет 53,6 метра, вес превышает 20 тонн. В целом будет установлено шесть таких объектов. На сборку одной фермы уходит в среднем один-два дня. Часть работ проводят на земле, часть – на высоте при помощи кранов.

После монтажа этих ферм опытные специалисты приступят к сборке еще семи подобных конструкций большей длины. Фермы изготавливают в Брянской области на заводе под Почепом. Подобная металлоконструкция более эффективна, чем обычная балка. Она не подвержена гниению, не разрушается под влияние тонн снега, рассказали в пресс-службе Правительства Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU