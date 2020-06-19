2020-06-19T13:40:06+03:00
Происшествия

В Дагестане задержали брянского "криминального" авторитета

На него завели несколько уголовных дел
Мария Дедкова
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Подозреваемого взяли под стражу.Подозреваемого взяли под стражу.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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В Брянске завели уголовное дело на "криминального" авторитета, которого задержали в Дагестане.

40-летний уроженец Республики Азербайджан находился в федеральном розыске.

Раньше он был судим за хищение и вымогательство.

- Следствием установлено, что задержанный имеет на территории Брянской области криминальный статус «положенец», - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - По существующим негласным правилам криминального мира, такое положение обязывает всех членов уголовно-преступной среды, имеющих более низкие «звания», подчиняться его указаниям и распоряжениям.

На азербайджанца завели уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Подозреваемого взяли под стражу.

Кроме того, на мужчину заведено дело по статьям «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Кража». Их расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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