В Дагестане задержали брянского "криминального" авторитета

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:40:06+03:00

Подозреваемого взяли под стражу. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

На него завели несколько уголовных дел

Изменить размер текста: A A

В Брянске завели уголовное дело на "криминального" авторитета, которого задержали в Дагестане.

40-летний уроженец Республики Азербайджан находился в федеральном розыске.

Раньше он был судим за хищение и вымогательство.

- Следствием установлено, что задержанный имеет на территории Брянской области криминальный статус «положенец», - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - По существующим негласным правилам криминального мира, такое положение обязывает всех членов уголовно-преступной среды, имеющих более низкие «звания», подчиняться его указаниям и распоряжениям.

На азербайджанца завели уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Подозреваемого взяли под стражу.

Кроме того, на мужчину заведено дело по статьям «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Кража». Их расследование продолжается.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU