В Дагестане задержали брянского "криминального" авторитета
В Брянске завели уголовное дело на "криминального" авторитета, которого задержали в Дагестане.
40-летний уроженец Республики Азербайджан находился в федеральном розыске.
Раньше он был судим за хищение и вымогательство.
- Следствием установлено, что задержанный имеет на территории Брянской области криминальный статус «положенец», - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - По существующим негласным правилам криминального мира, такое положение обязывает всех членов уголовно-преступной среды, имеющих более низкие «звания», подчиняться его указаниям и распоряжениям.
На азербайджанца завели уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии».
Подозреваемого взяли под стражу.
Кроме того, на мужчину заведено дело по статьям «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Кража». Их расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU