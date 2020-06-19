19 Июнь 2020 2020-06-19T13:24:40+03:00

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В брянском лесу выхаживают осиротевших птенцов. В заповеднике «Брянский лес» в течение месяца воспитывают пять птенцов соек. К специалистам птицы попали из поселка Локоть Брянской области. Их гнездо обнаружили на старой липе, когда дерево спилили. Оставить птенцов поблизости от места их рождения, чтобы родители продолжили их кормить, не представлялось возможным.

В заповеднике птицы оказались 19 мая. Они были совсем маленькие, еще не оперившиеся. К счастью, птенцов передали вместе с гнездом, в котором они вылупились и прожили первые дни. За воспитание юных соек взялась старший научный сотрудник заповедника «Брянский лес» Евгения Кайгородова.

Специалист заповедника кормила птенцов при помощи пинцета насекомыми и ягодами. Также в рацион соек входят мыши, змеи, ящерицы. За месяц сойки подросли, полностью оперились и уже научились летать. Приемная мама продолжает подкармливать питомцев. Но теперь она выкладывает еду на дорогу, чтобы птицы получили навык самостоятельной добычи пищи.

— У врановых птиц, а сойки относятся к врановым, так устроено, что готовят птенцов к жизни родители, по сути, птенцы проходят школу, — рассказала биолог, старший научный сотрудник заповедника «Брянский лес» Евгения Кайгородова. — С этими птенцами вышло так, что я стала их родителем. Конечно, я не могу уделить им столько внимания, сколько дали бы им взрослые сойки в дикой природе. Но максимально подготовить их к жизни в лесу я стараюсь.

В заповеднике птенцов также учат вовремя замечать угрозу. К примеру, при приближении котов для маленьких птиц включали тревожные звуки, которые сойки издают в дикой природе при приближении опасности. Это сформировало у птенцов навык избегать встреч с кошками. До сих пор птички тянутся к людям, так как знают, что от них можно получить еду. Но специалисты уверены, что это тоже скоро закончится. В ближайшее время птицы начнут вольную жизнь, рассказали в пресс-службе заповедника «Брянский лес».

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ИСТОЧНИК KP.RU