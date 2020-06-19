2020-06-19T12:24:30+03:00
Общество

В Брянске за час предлагают рассмотреть 25 дел о нарушениях самоизоляции

На рассмотрение выходить чуть больше двух минут
Мария Дедкова
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В Брянске продолжается рассмотрение административных дел, которые завели на нарушителей самоизоляции. Так, Советском районном суде за час планируют проанализировать 25 протоколов по этой статье.

Получается, чтобы уложиться за час, судье придется тратить на каждое дело чуть больше двух минут. Однако это не рекорд по стране, в Татарстане на рассмотрение одного дела приходилось 16 секунд.

Напомним, Брянскую область назвали лидером по количеству протоколов на нарушителей самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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