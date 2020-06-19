2020-06-19T12:08:10+03:00
Общество

В Брянской области пьяного водителя осудили за взятку

Мужчина пытался избежать административной ответственности
Татьяна Александрова
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Мужчина хотел избежать административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и предложил 40 тысяч рублей сотруднику ГосавтоинспекцииМужчина хотел избежать административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и предложил 40 тысяч рублей сотруднику ГосавтоинспекцииФото: Евгения ГУСЕВА
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В Новозыбкове Брянской области осудили водителя, пытавшегося дать взятку полицейскому. Мужчина хотел избежать административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и предложил 40 тысяч рублей сотруднику Госавтоинспекции. Однако представитель правоохранительных органов сообщил о происшествии в дежурную часть.

Неудачливый взяткодатель был признан виновным в преступлении. Ему назначили год условного лишения свободы с испытательным сроком на два года. Также суд конфисковал в пользу государства деньги, переданные в виде взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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