В Брянской области пьяного водителя осудили за взятку

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:08:10+03:00

Мужчина хотел избежать административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и предложил 40 тысяч рублей сотруднику Госавтоинспекции Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Новозыбкове Брянской области осудили водителя, пытавшегося дать взятку полицейскому. Мужчина хотел избежать административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и предложил 40 тысяч рублей сотруднику Госавтоинспекции. Однако представитель правоохранительных органов сообщил о происшествии в дежурную часть.

Неудачливый взяткодатель был признан виновным в преступлении. Ему назначили год условного лишения свободы с испытательным сроком на два года. Также суд конфисковал в пользу государства деньги, переданные в виде взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU