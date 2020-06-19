2020-06-19T12:01:12+03:00
Общество

В Брянской области вновь снизился коэффициент распространения коронавируса

Теперь он составляет 0,883
Мария Дедкова
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В Брянской области коэффициент распространения коронавируса вновь снизился. Теперь он равен 0,883. Днем раньше он составлял 0,903.

Такие данные дают надежду на переход ко второму этапу снятия ограничений.

По сообщению оперштаба, за сутки в Брянской области выявили 76 новых случаев COVID-19.

Больше всего новых случаев в Брянске, Новозыбкове и Брянском районе. Напомним, сенатор Сергей Калашников заявил о том, что на Брянщине все ограничения могут снять уже 1 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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