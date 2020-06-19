Депутат Государственной Думы Борис Пайкин готовит поправки в закон о попечительстве

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:30:41+03:00

«Безусловно, я осуждаю действия не только помещенной в СИЗО приемной матери, но и других членов этой семьи, - говорит Борис Пайкин.

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Мы должны быть в ответе за тех, кого отдаем под опеку – так можно определить основной посыл законопроекта, который в эти дни вместе с коллегами по фракции ЛДПР готовит брянский депутат Госдумы Борис Пайкин. Поводом для разработки нового документа стало вопиющее происшествие с приемной семилетней девочкой Ириной, которую в состоянии крайнего истощения и с обмороженными ножками обнаружили в одном из домов по улице Флотской в Брянске.

«Безусловно, я осуждаю действия не только помещенной в СИЗО приемной матери, но и других членов этой семьи, - говорит Борис Пайкин. Оценку их поведению, уверен, еще дадут следственные органы. Но еще больше меня волнуют действия, а, точнее, бездействие органов опеки и попечительства Брянска, которые просмотрели нечеловеческие условия, в которых содержали маленькую Иру».

Парламентарий напомнил, что плановая проверка органами опеки помещенного в приемную семью ребенка после 1 года пребывания в семье должна проводиться не реже, чем каждые шесть месяцев. Между тем, в семье Иры проверяющие, по предварительным данным, последний раз были в сентябре 2019 года, что уже нарушает шестимесячный срок. По этому случаю Борис Пайкин направил депутатский запрос Генеральному прокурору для обеспечения с его стороны личного контроля за ходом расследования этого уголовного дела.

«На мой взгляд, существующие сроки проверки приемных детей не выдерживают критики, - продолжает Борис Романович. – Чтобы обеспечить достаточную защиту передаваемых в приемную семью детей, их надо сократить до одного посещения каждые два- три месяца независимо от продолжительности срока

пребывания ребёнка в приемной семье. Еще один важный вопрос, который необходимо отрегулировать - идентификация личности ребенка, который был отдан под опеку. Сейчас в состав документов личного дела подопечного, насколько я знаю, даже не входит его фото. А в условиях текучки кадров в органах опеки или по каким-то другим обстоятельствам, иногда в ходе проверки нельзя быть достоверно убежденным, а того ли ребенка вообще показали проверяющим».

Действительно, имея свидетельство о рождении и ребенка примерно того же возраста, его вполне можно демонстрировать органам опеки вместо приемного. В случае с той же Ирой, нельзя исключить, что на социальных мероприятиях для приемных детей в её «роли» могла выступать родная дочь семьи, с которой они являются погодками.

«Со своей стороны я сейчас, вместе с коллегами по фракции ЛДПР, готовлю поправки в закон об опеке и попечительстве, - резюмирует Борис Пайкин. – Они касаются сокращения срока периодичности проверок малолетних детей, находящихся под опекой в приемной семье и ужесточения порядка идентификации таких детей. Мы настаиваем, что в личных делах обязательно должны быть фото подопечных, подлежащие замене каждые полгода, а также необходимые медицинские документы. Это может исключить злоупотребления со стороны опекунов и попечителей».

ИСТОЧНИК KP.RU