2020-06-19T11:10:38+03:00
Общество

В Брянске сняли на видео конфликт полицейских и группы парней

Все случилось на Кургане Бессмертия
Мария Дедкова
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Фото: vk.com, "Типичный Брянск"Фото: vk.com, "Типичный Брянск"
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В Брянске сняли на видео конфликт группы юношей и полицейских. Все случилось 18 июня на Кургане Бессмертия. Ролик выложили в соцсети.

На кадрах видно, что одному из правоохранителей хулиганы сбили с головы фуражку.

Очевидцы сообщили, что причиной конфликта стал масочный режим. Хулиганы вели себя нагло и вызывающе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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