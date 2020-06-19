В Брянске сняли на видео конфликт полицейских и группы парней

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:10:38+03:00

Все случилось на Кургане Бессмертия

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В Брянске сняли на видео конфликт группы юношей и полицейских. Все случилось 18 июня на Кургане Бессмертия. Ролик выложили в соцсети.

На кадрах видно, что одному из правоохранителей хулиганы сбили с головы фуражку.

Очевидцы сообщили, что причиной конфликта стал масочный режим. Хулиганы вели себя нагло и вызывающе.

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ИСТОЧНИК KP.RU