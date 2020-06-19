В Брянской области коронавирусом заболели еще 76 человек
Общее количество пациентов с COVID-19 составляет 5421
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В Брянской области за сутки коронавирус выявили еще у 76 человек .
Теперь общее число заболевших составляет 5421 человек. Такие данные приводит региональный оперативный штаб на 19 июня.
Выздоровевших - 3969 человека. За последние 24 часа диагноз сняли у 65 пациентов.
Новых жертв опасного вируса пока не зафиксировали - их по-прежнему 32.
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ИСТОЧНИК KP.RU