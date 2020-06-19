Отец истощенной девочки из Брянска прошел полиграф
Приемный отец истощенной брянской девочки решился рассказать правду о своей жизни. Мужчина прошел полиграф. Он стал героем программы "На самом деле" , которая вышла в эфир 18 июня.
Детектор лжи подтвердил слова мужчины о том, что ему наплевать на ребенка и на его состояние. Малышка стала лишь источником дохода семьи.
Также он не отрицал, что произнес фразу о желании просто закопать девочку в огороде в случае ее смерти.
Еще одним героем программы стала биологическая мать девочки. Женщина ранее страдала алкоголизмом, именно поэтому была лишена родительских прав. Теперь, по словам женщины, она сожалеет о том, что дочь забрали. Мать заявила, что готова забрать девочку обратно к себе.
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ИСТОЧНИК KP.RU