2020-06-19T10:14:32+03:00
Общество

Отец истощенной девочки из Брянска прошел полиграф

Мужчина стал героем програмы "На самом деле"
Мария Дедкова
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Приемный отец истощенной брянской девочки решился рассказать правду о своей жизни. Мужчина прошел полиграф. Он стал героем программы "На самом деле" , которая вышла в эфир 18 июня.

Детектор лжи подтвердил слова мужчины о том, что ему наплевать на ребенка и на его состояние. Малышка стала лишь источником дохода семьи.

Также он не отрицал, что произнес фразу о желании просто закопать девочку в огороде в случае ее смерти.

Еще одним героем программы стала биологическая мать девочки. Женщина ранее страдала алкоголизмом, именно поэтому была лишена родительских прав. Теперь, по словам женщины, она сожалеет о том, что дочь забрали. Мать заявила, что готова забрать девочку обратно к себе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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