2020-06-18T22:34:47+03:00
Общество

В Бежице запустили фонтан Майском парке

Он опоздал к общему включению фонтанов в городе
Марина АНТОНОВА
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В Бежицком районе Брянска в четверг, 18 июня, включили фонтан в Майском парке. Видео работающего сооружения опубликовали в социальных сетях. Фонтан в Бежице включили позже, чем все остальные в городе.

Только на днях горожане писали, что, несмотря на жару, фонтан не работает.

Новый фонтан в Майском парке появился в прошлом году во время реконструкции. Он представляет из себя ровную площадку. Струи льются из решеток, которые расположены на уровне земли. В жару такую конструкцию любят дети - они бегают между потоками воды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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