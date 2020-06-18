В Бежице запустили фонтан Майском парке

18 Июнь 2020 2020-06-18T22:34:47+03:00

Он опоздал к общему включению фонтанов в городе

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В Бежицком районе Брянска в четверг, 18 июня, включили фонтан в Майском парке. Видео работающего сооружения опубликовали в социальных сетях. Фонтан в Бежице включили позже, чем все остальные в городе.

Только на днях горожане писали, что, несмотря на жару, фонтан не работает.

Новый фонтан в Майском парке появился в прошлом году во время реконструкции. Он представляет из себя ровную площадку. Струи льются из решеток, которые расположены на уровне земли. В жару такую конструкцию любят дети - они бегают между потоками воды.

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ИСТОЧНИК KP.RU