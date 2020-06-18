18 Июнь 2020 2020-06-18T22:23:05+03:00

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В Брянске затопило причал на Набережной. Фотографии бетонной площадки, ушедшей под воду, опубликовали в социальных сетях. Автор снимков написал, что нашлись желающие даже искупаться в этом месте.

Вода вышла из берегов на многих водоемах в Брянской области. Больше двух недель назад в регионе выпали дожди. После этого воду сбрасывали на Десногорском и Людиновском водохранилищах.

В итоге в Брянске затопило городские пляжи. Из берегов вышли Десна, Орлик, керамзитное озеро, озеро ДСК и другие водоемы.

В МЧС сообщали, что с четверга вода перестанет прибывать. Судя по всему, сброс воды на водохранилищах остановили. Так как существенных дождей в регионе уже не было больше двух недель.

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ИСТОЧНИК KP.RU