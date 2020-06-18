2020-06-18T18:54:49+03:00
Общество

В Брянской области выявили 18 случаев бешенства

Это значительно выше уровня прошлого года
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
Поделиться:
В 2020 году заболевали как дикие, так и домашние животные.В 2020 году заболевали как дикие, так и домашние животные.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В Брянской области выросло число случаев бешенства среди животных. В 2020 году лабораторно подтверждено 18 случаев. Это более чем в два раза больше чем было в прошлом году. В 2019 году за аналогичный период было обнаружено 7 случаев.

В 2020 году заболевали как дикие, так и домашние животные. В естественной среде обитания было зафиксировать девять вспышек. Заболели четыре лисы, четыре енотовидные собаки и куница. Также было выявлено девять случаев заболевания среди домашних животных: у семи собак и двух кошек.

Случаи бешенства среди диких животных зафиксированы в Гордеевском, Погарском, Почепском, Стародубском, Трубчевском районах и городе Брянске. Домашние животные заразились в Карачевском, Климовском, Погарском, Почепском и Унечском районах, сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянской области выявили 18 случаев бешенства
Вдоль новой дороги между первым и вторым Брянском планируют построить жилье
Число клиентов в офисах ВТБ выросло на треть
В Брянской области на выборы губернатора от партии КПРФ пойдет Андрей Архицкий
В Сураже начали строить дом для сирот и врачей
В Брянской области прогнозируют 33-градусную жару и грозу
В Брянске почти 800 автомобилистов ездят без перерегистрации
На Круглом озере под Брянском отремонтировали причал
В Брянской области началась приемка детских лагерей и санаториев
В Брянске выявили массовый захват земли на улице Сахарова
Глава регионального исполкома ОНФ в Брянской области, президент Брянской региональной общественной организации «Ассоциация сестринского персонала Брянщины» Л.А. Третьякова поздравляет с Днем медицинского работника!
Жителя Брянска обвиняют в убийстве и покушении на него
В Брянской области мать избивала родную дочь
ВТБ и Mastercard предлагают оплачивать покупки умным браслетом Mi Smart Band 4 NFC
Брянские органы опеки заявили, что родители подменили истощенную приемную девочку
В Брянской области снизился коэффициент распространения коронавируса
В Брянской области зарегистрировали 75 новых случаев коронавируса
В Брянске "Бессмертный полк" пройдет 26 июля
Разделяй с нами
Губернатор потребовал от мэра Брянска усилить контроль за санитарными мерами
В Брянской области стартовали учения мотострелков
Брянская область попала в десятку самых коррупционных регионов страны
В Брянске на ремонт школ и детсадов потратят 200 миллионов рублей
Застрявшая в Индии брянская семья вернулась домой
В школах Брянска еще одна категория детей получит бесплатное питание
Брянцы сняли на видео массовую гибель рыбы в Десне