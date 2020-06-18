В Брянской области выявили 18 случаев бешенства

18 Июнь 2020 2020-06-18T18:54:49+03:00

В 2020 году заболевали как дикие, так и домашние животные. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В Брянской области выросло число случаев бешенства среди животных. В 2020 году лабораторно подтверждено 18 случаев. Это более чем в два раза больше чем было в прошлом году. В 2019 году за аналогичный период было обнаружено 7 случаев.

В 2020 году заболевали как дикие, так и домашние животные. В естественной среде обитания было зафиксировать девять вспышек. Заболели четыре лисы, четыре енотовидные собаки и куница. Также было выявлено девять случаев заболевания среди домашних животных: у семи собак и двух кошек.

Случаи бешенства среди диких животных зафиксированы в Гордеевском, Погарском, Почепском, Стародубском, Трубчевском районах и городе Брянске. Домашние животные заразились в Карачевском, Климовском, Погарском, Почепском и Унечском районах, сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

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ИСТОЧНИК KP.RU