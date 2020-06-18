2020-06-18T18:03:21+03:00
Общество

Вдоль новой дороги между первым и вторым Брянском планируют построить жилье

Губернатор Александр Богомаз оценил степень готовности магистрали
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
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Вдоль новой дороги между первым и вторым Брянском планируют построить жилье. 17 июня губернатор Александр Богомаз оценил степень готовности объекта.

— Дорога строится ударными темпами, уже возводится мост через реку, — отметил Александр Богомаз. — Это первый этап, который будет до конца года завершен, останется сделать чистовое покрытие. Эта дорога свяжет два района и даст перспективу для дальнейшего развития города Брянска, для жилищного строительства в данном микрорайоне.

Магистральная дорога 2-го класса регулируемого движения, соединяющая Брянск Первый с Брянском Вторым, будет состоять из четырех полос, ее общая протяженность свыше 5 километров, ширина тротуаров по 2,5 метров. Также на объекте появится мост протяженностью 102 метра.

Строительство идет в два этапа. Первый — предусматривает организацию автодороги с двумя кольцевыми транспортными развязками и ответвлением к улице Горького. Здесь появится мост через Снежку. Второй этап – возведение моста через Десну с продлением дороги к улице Горького. Сейчас подрядчики работают на первом участке протяженностью 1,7 километров. Уже объявлен аукцион для определения подрядчика на второй участок, сообщили в пресс-службе Правительства Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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