В Сураже начали строить дом для сирот и врачей
Квартиры получат 49 человек
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В Сураже началось строительство многоэтажного дома, в котором будут жить врачи и дети-сироты.
Новый дом строят в самом центре Суража, рядом со школой и детским садом, сообщает ГТРК "Брянск".
Ключи от квартир получат 49 человек. Помещения будут уже сразу с ремонтом.
Часть квартир получат сироты, вторую - медики. К слову, в Суражскую центральную районную больницу летом придут работать педиатр и терапевты - выпускники медицинских ВУЗов.
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ИСТОЧНИК KP.RU