В Сураже начали строить дом для сирот и врачей

18 Июнь 2020 2020-06-18T16:32:30+03:00

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В Сураже началось строительство многоэтажного дома, в котором будут жить врачи и дети-сироты.

Новый дом строят в самом центре Суража, рядом со школой и детским садом, сообщает ГТРК "Брянск".

Ключи от квартир получат 49 человек. Помещения будут уже сразу с ремонтом.

Часть квартир получат сироты, вторую - медики. К слову, в Суражскую центральную районную больницу летом придут работать педиатр и терапевты - выпускники медицинских ВУЗов.

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ИСТОЧНИК KP.RU