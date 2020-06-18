В Брянской области прогнозируют 33-градусную жару и грозу
В Брянской области 19 июня вновь обещают аномальную жару. Днем прогнозируют до 33 градусов. Весь день будет переменная облачность. Ночью осадков не ожидают.
А вот днем пройдет кратковременный дождь, гроза. При грозе местами возможны порывы до 17 метров в секунду.
По данным Брянского Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, воздух в регионе вот уже несколько дней держится на 7-9 градусов выше климатической нормы.
Жаркая погода может спровоцировать тепловые и солнечные удары у граждан, несчастные случаи на водоемах. Увеличивается вероятность возникновения лесных пожаров.
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ИСТОЧНИК KP.RU