2020-06-18T16:06:56+03:00
Общество

В Брянской области прогнозируют 33-градусную жару и грозу

При дожде порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду
Мария Дедкова
Поделиться:
Воздух в регионе вот уже несколько дней держится на 7-9 градусов выше климатической нормы.Воздух в регионе вот уже несколько дней держится на 7-9 градусов выше климатической нормы.Фото: Елена РАКОВА
Изменить размер текста:

В Брянской области 19 июня вновь обещают аномальную жару. Днем прогнозируют до 33 градусов. Весь день будет переменная облачность. Ночью осадков не ожидают.

А вот днем пройдет кратковременный дождь, гроза. При грозе местами возможны порывы до 17 метров в секунду.

По данным Брянского Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, воздух в регионе вот уже несколько дней держится на 7-9 градусов выше климатической нормы.

Жаркая погода может спровоцировать тепловые и солнечные удары у граждан, несчастные случаи на водоемах. Увеличивается вероятность возникновения лесных пожаров.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число клиентов в офисах ВТБ выросло на треть
В Брянской области на выборы губернатора от партии КПРФ пойдет Андрей Архицкий
В Сураже начали строить дом для сирот и врачей
В Брянской области прогнозируют 33-градусную жару и грозу
В Брянске почти 800 автомобилистов ездят без перерегистрации
На Круглом озере под Брянском отремонтировали причал
В Брянской области началась приемка детских лагерей и санаториев
В Брянске выявили массовый захват земли на улице Сахарова
Глава регионального исполкома ОНФ в Брянской области, президент Брянской региональной общественной организации «Ассоциация сестринского персонала Брянщины» Л.А. Третьякова поздравляет с Днем медицинского работника!
Жителя Брянска обвиняют в убийстве и покушении на него
В Брянской области мать избивала родную дочь
ВТБ и Mastercard предлагают оплачивать покупки умным браслетом Mi Smart Band 4 NFC
Брянские органы опеки заявили, что родители подменили истощенную приемную девочку
В Брянской области снизился коэффициент распространения коронавируса
В Брянской области зарегистрировали 75 новых случаев коронавируса
В Брянске "Бессмертный полк" пройдет 26 июля
Разделяй с нами
Губернатор потребовал от мэра Брянска усилить контроль за санитарными мерами
В Брянской области стартовали учения мотострелков
Брянская область попала в десятку самых коррупционных регионов страны
В Брянске на ремонт школ и детсадов потратят 200 миллионов рублей
Застрявшая в Индии брянская семья вернулась домой
В школах Брянска еще одна категория детей получит бесплатное питание
Брянцы сняли на видео массовую гибель рыбы в Десне