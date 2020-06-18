В Брянской области прогнозируют 33-градусную жару и грозу

18 Июнь 2020 2020-06-18T16:06:56+03:00

Воздух в регионе вот уже несколько дней держится на 7-9 градусов выше климатической нормы. Фото: Елена РАКОВА

При дожде порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду

Изменить размер текста: A A

В Брянской области 19 июня вновь обещают аномальную жару. Днем прогнозируют до 33 градусов. Весь день будет переменная облачность. Ночью осадков не ожидают.

А вот днем пройдет кратковременный дождь, гроза. При грозе местами возможны порывы до 17 метров в секунду.

По данным Брянского Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, воздух в регионе вот уже несколько дней держится на 7-9 градусов выше климатической нормы.

Жаркая погода может спровоцировать тепловые и солнечные удары у граждан, несчастные случаи на водоемах. Увеличивается вероятность возникновения лесных пожаров.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU