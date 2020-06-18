В Брянске почти 800 автомобилистов ездят без перерегистрации

18 Июнь 2020 2020-06-18T16:01:48+03:00

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В Брянске почти 800 человек ездят на автомобилях умерших родственников без обязательной перерегистрации транспортных средств на себя. Это позволяет гражданам уклоняться от налогов и штрафов.

Инспекторы дорожно-постовой службы ежедневно выявляют подобные случаи, как при проверках на дорогах, так и при помощи средств фото-видео фиксации. В 2020 году автоинспекторы удалось выявить 136 «мертвых душ» и привлечь их к административной ответственности.

В городской Госавтоинспекции напоминают, что водителям, использующим транспорт умершего человека без перерегистрации, может быть назначен штраф от 500 до 800 рублей. После смерти владельца эксплуатация автомобиля возможна только после официального вступления в наследство. Преемники обязаны зарегистрировать машину.

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ИСТОЧНИК KP.RU