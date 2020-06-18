На Круглом озере под Брянском отремонтировали причал
До этого активисты с лесничими убирались в лесу в районе стоянки Виноградова
Фото: Брянское лесничество.
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В Брянской области отремонтировали подходы к Круглому озеру в районе стоянки Виноградова. Активисты и лесничие заменили старый деревянный настил, он находился в аварийном состоянии. По новым доскам можно теперь безопасно подойти к воде.
До этого на берегу Круглого озера провели благоустройство. Общественники убрались в лесу неподалеку.
В акции "Экореновация" принял участие и арендатор лесного участка, сообщают в пресс-службе Брянского лесничества.
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ИСТОЧНИК KP.RU