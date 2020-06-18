2020-06-18T15:07:29+03:00
Общество

В Брянской области началась приемка детских лагерей и санаториев

Оздоровительная кампания стартует для ребят-сирот
Мария Дедкова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Уполномоченный по правам ребенка Инна МухинаФото: Уполномоченный по правам ребенка Инна Мухина
Изменить размер текста:

В Брянской области началась подготовка к приему детских лагерей и санаториев. Учреждения посетила межведомственная комиссия.

Первыми на отдых поедут ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Сначала оздоровительная кампания начнется для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В организациях проверяющие осмотрели территорию, жилые корпуса, пищеблок, столовые, медицинские кабинеты, зоны отдыха.

Особое внимание контролеры обратили на соблюдение мер по антитеррористической безопасности и подготовке сотрудников к ЧП.

Серьезных замечаний не было, отметила детский омбудсмен Инна Мухина. Впереди проверка санаториев в Брянском, Навлинском и Жуковском районах.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число клиентов в офисах ВТБ выросло на треть
В Брянской области на выборы губернатора от партии КПРФ пойдет Андрей Архицкий
В Сураже начали строить дом для сирот и врачей
В Брянской области прогнозируют 33-градусную жару и грозу
В Брянске почти 800 автомобилистов ездят без перерегистрации
На Круглом озере под Брянском отремонтировали причал
В Брянской области началась приемка детских лагерей и санаториев
В Брянске выявили массовый захват земли на улице Сахарова
Глава регионального исполкома ОНФ в Брянской области, президент Брянской региональной общественной организации «Ассоциация сестринского персонала Брянщины» Л.А. Третьякова поздравляет с Днем медицинского работника!
Жителя Брянска обвиняют в убийстве и покушении на него
В Брянской области мать избивала родную дочь
ВТБ и Mastercard предлагают оплачивать покупки умным браслетом Mi Smart Band 4 NFC
Брянские органы опеки заявили, что родители подменили истощенную приемную девочку
В Брянской области снизился коэффициент распространения коронавируса
В Брянской области зарегистрировали 75 новых случаев коронавируса
В Брянске "Бессмертный полк" пройдет 26 июля
Разделяй с нами
Губернатор потребовал от мэра Брянска усилить контроль за санитарными мерами
В Брянской области стартовали учения мотострелков
Брянская область попала в десятку самых коррупционных регионов страны
В Брянске на ремонт школ и детсадов потратят 200 миллионов рублей
Застрявшая в Индии брянская семья вернулась домой
В школах Брянска еще одна категория детей получит бесплатное питание
Брянцы сняли на видео массовую гибель рыбы в Десне