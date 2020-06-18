В Брянской области началась приемка детских лагерей и санаториев
В Брянской области началась подготовка к приему детских лагерей и санаториев. Учреждения посетила межведомственная комиссия.
Первыми на отдых поедут ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Сначала оздоровительная кампания начнется для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В организациях проверяющие осмотрели территорию, жилые корпуса, пищеблок, столовые, медицинские кабинеты, зоны отдыха.
Особое внимание контролеры обратили на соблюдение мер по антитеррористической безопасности и подготовке сотрудников к ЧП.
Серьезных замечаний не было, отметила детский омбудсмен Инна Мухина. Впереди проверка санаториев в Брянском, Навлинском и Жуковском районах.
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ИСТОЧНИК KP.RU