В Брянской области началась приемка детских лагерей и санаториев

18 Июнь 2020 2020-06-18T15:07:29+03:00

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В Брянской области началась подготовка к приему детских лагерей и санаториев. Учреждения посетила межведомственная комиссия.

Первыми на отдых поедут ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Сначала оздоровительная кампания начнется для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В организациях проверяющие осмотрели территорию, жилые корпуса, пищеблок, столовые, медицинские кабинеты, зоны отдыха.

Особое внимание контролеры обратили на соблюдение мер по антитеррористической безопасности и подготовке сотрудников к ЧП.

Серьезных замечаний не было, отметила детский омбудсмен Инна Мухина. Впереди проверка санаториев в Брянском, Навлинском и Жуковском районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU