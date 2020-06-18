Жителя Брянска обвиняют в убийстве и покушении на него
38-летнего жителя Брянска обвиняют в убийстве и покушении на него. Преступление совершили 24 декабря прошлого года.
По версии следствия, поздно вечером пьяный мужчина был в доме на улице Ленина в поселке Радица-Крыловка. Он поссорился со знакомым. Сначала несколько раз ударил своего оппонента кулаком в лицо. А после вытащил складной нож. Он ударил приятеля в висок и шею. Потерпевший от травм умер на следующий день в больнице.
В тот же время пьяный брянец ударил ножом другого своего знакомого. Он поранил спину и шею. Но второму потерпевшему удалось убежать, и он остался жив.
- Расследование уголовного дела продолжается, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU