2020-06-18T13:37:48+03:00
Происшествия

В Брянской области мать избивала родную дочь

Обстоятельства преступления устанавливаются
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Раньше жительницу Дятьковского района уже привлекали за плохие условия содержания детей и злоупотребление алкоголем.Раньше жительницу Дятьковского района уже привлекали за плохие условия содержания детей и злоупотребление алкоголем.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Брянской области мать избивала родную дочь. Данный факт выявили полицейские в начале июня при посещении неблагополучной семьи в поселке Старь Дятьковского района. Внимание стражей порядка привлекла несовершеннолетняя девочка с кровоподтеками и ссадинами на лице, шее и плечах. Родная мать утверждала, что ребенка укусила собака.

Девочку доставили в больницу, где она призналась, что следы на теле у нее остались от маминого «воспитания» за провинности. По факту выявления рукоприкладства органы опеки приняли решение забрать у нерадивой матери дочь, а также младших детей – четырехлетнюю дочку и годовалого сына.

Сейчас все малыши находятся в медучреждении. Планируют начать дело о лишении женщины родительских прав.

Раньше жительницу Дятьковского района уже привлекали к административной ответственности за плохие условия содержания детей и злоупотребление алкоголем. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела за жестокое обращение с ребенком, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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