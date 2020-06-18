Брянские органы опеки заявили, что родители подменили истощенную приемную девочку

18 Июнь 2020 2020-06-18T12:42:23+03:00

Руководитель группы опеки и попечительства сказал, что на новогоднюю елку пришла другая девочка

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Представители брянских органов опеки заявили, что истощенную приемную девочку могли подменить. Это версию событий озвучила председатель городского комитета молодежи, семьи, материнства и детства Ольга Иванова в программе "Пусть говорят". Выпуск телешоу, посвященный истории семилетней Ирины из Брянска, за которой совсем не смотрели приемные родители, вышел вечером в среду, 17 июня, на Первом канале.

По информации органов опеки, последний раз они были в семье в ноябре прошлого года. И ничего странного в доме не заметили. По документам, Ирина была на новогодней елке, которую организуют специально для детей сирот и детей, оставшихся без родителей.

Ольга Иванова считает, что на елке была родная дочь, которая такого же возраста, как и Ирина. Показывали девочку и органам опеки.

Гости в студии засомневались, что это возможно. Так как сотрудник должен не только посмотреть, но и поговорить с ребенком.

Напомним, история семилетней Ирины стала известна в День защиты детей 1 июня. За несколько дней до этого истощенную девочку нашел сосед. Ребенка положили в Брянскую областную больницу. На мать завели уголовное дело, начальница группа опеки и попечительства также находится под следствием.

Участники передачи задались вопросом, почему уголовное дело не завели на приемного отца. Именно с ним была малышка, когда ее нашел сосед.

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ИСТОЧНИК KP.RU