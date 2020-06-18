Брянские органы опеки заявили, что родители подменили истощенную приемную девочку
Представители брянских органов опеки заявили, что истощенную приемную девочку могли подменить. Это версию событий озвучила председатель городского комитета молодежи, семьи, материнства и детства Ольга Иванова в программе "Пусть говорят". Выпуск телешоу, посвященный истории семилетней Ирины из Брянска, за которой совсем не смотрели приемные родители, вышел вечером в среду, 17 июня, на Первом канале.
По информации органов опеки, последний раз они были в семье в ноябре прошлого года. И ничего странного в доме не заметили. По документам, Ирина была на новогодней елке, которую организуют специально для детей сирот и детей, оставшихся без родителей.
Ольга Иванова считает, что на елке была родная дочь, которая такого же возраста, как и Ирина. Показывали девочку и органам опеки.
Гости в студии засомневались, что это возможно. Так как сотрудник должен не только посмотреть, но и поговорить с ребенком.
Напомним, история семилетней Ирины стала известна в День защиты детей 1 июня. За несколько дней до этого истощенную девочку нашел сосед. Ребенка положили в Брянскую областную больницу. На мать завели уголовное дело, начальница группа опеки и попечительства также находится под следствием.
Участники передачи задались вопросом, почему уголовное дело не завели на приемного отца. Именно с ним была малышка, когда ее нашел сосед.
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ИСТОЧНИК KP.RU