В Брянской области снизился коэффициент распространения коронавируса

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:10:04+03:00

На 18 июня он равен 0,903

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В Брянской области коэффициент распространения коронавирусной инфекции снизился до рекордных значений. Теперь он равен 0,903. Днем раньше он составлял 0,95. Это дает надежду на продолжение поэтапного снятия ограничений, связанных с эпидемией.

По сообщению оперштаба, за сутки в Брянской области выявили 75 новых случаев COVID-19. Выздоровели 68 пациентов.

Больше всего новых случаев в Брянске (39), Жуковском (13) и Брянском(13) районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU