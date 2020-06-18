В Брянской области снизился коэффициент распространения коронавируса
На 18 июня он равен 0,903
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В Брянской области коэффициент распространения коронавирусной инфекции снизился до рекордных значений. Теперь он равен 0,903. Днем раньше он составлял 0,95. Это дает надежду на продолжение поэтапного снятия ограничений, связанных с эпидемией.
По сообщению оперштаба, за сутки в Брянской области выявили 75 новых случаев COVID-19. Выздоровели 68 пациентов.
Больше всего новых случаев в Брянске (39), Жуковском (13) и Брянском(13) районах.
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ИСТОЧНИК KP.RU