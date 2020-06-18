2020-06-18T11:05:26+03:00
Общество

В Брянской области зарегистрировали 75 новых случаев коронавируса

Теперь общее количество заболевших составляет 5345
Мария Дедкова
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В Брянской области за сутки коронавирус выявили еще у 75 пациентов.

Теперь общее число заболевших составляет 5345 человек. Такие данные приводит оперативный штаб.

Выздоровевших насчитали 3904 человека. За последние 24 часа диагноз сняли у 68 пациентов.

Новых жертв опасного вируса пока не зафиксировали - их по-прежнему 32.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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