В Брянской области зарегистрировали 75 новых случаев коронавируса
Теперь общее количество заболевших составляет 5345
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В Брянской области за сутки коронавирус выявили еще у 75 пациентов.
Теперь общее число заболевших составляет 5345 человек. Такие данные приводит оперативный штаб.
Выздоровевших насчитали 3904 человека. За последние 24 часа диагноз сняли у 68 пациентов.
Новых жертв опасного вируса пока не зафиксировали - их по-прежнему 32.
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ИСТОЧНИК KP.RU