В Брянске "Бессмертный полк" пройдет 26 июля
26 июля Брянск присоединиться к всероссийской акции "Бессмертный полк". Подготовка к шествию уже началась.
С 16 июля сотрудники типографий начали печатать портреты героев в краеведческом музее. Здесь развернулся оперативный штаб акции. 26 июля участники акции соберутся на перекрестке проспекта Ленина и улицы Горького. Отсюда стартует шествие с портретами близких, воевавших в Великую Отечественную войну.
Время сбора и начала движения станет известно позже, сообщили в региональном департаменте культуры.
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ИСТОЧНИК KP.RU