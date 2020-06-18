В Брянске "Бессмертный полк" пройдет 26 июля

18 Июнь 2020 2020-06-18T10:40:46+03:00

26 июля участники акции соберутся на перекрестке проспекта Ленина и улицы Горького. Фото: Марина АНТОНОВА

В городе уже началась подготовка к акции

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26 июля Брянск присоединиться к всероссийской акции "Бессмертный полк". Подготовка к шествию уже началась.

С 16 июля сотрудники типографий начали печатать портреты героев в краеведческом музее. Здесь развернулся оперативный штаб акции. 26 июля участники акции соберутся на перекрестке проспекта Ленина и улицы Горького. Отсюда стартует шествие с портретами близких, воевавших в Великую Отечественную войну.

Время сбора и начала движения станет известно позже, сообщили в региональном департаменте культуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU