Губернатор потребовал от мэра Брянска усилить контроль за санитарными мерами
Губернатор Брянской области Александр Богомаз поручил мэру Александру Макарову усилить контроль за соблюдением санитарных мер в общественных местах. Об этом говорили на заседании оперативного штаба, которое прошло на днях.
Это касается и других муниципалитетов Брянщины. Чиновники должны проследить, как граждане соблюдают противокоронавирусные меры, в том числе и в общественном транспорте.
Напомним, в Брянской области продолжает действовать режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Сохраняется в регионе и масочный режим.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU