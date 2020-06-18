2020-06-18T09:58:20+03:00
Общество

Губернатор потребовал от мэра Брянска усилить контроль за санитарными мерами

Об этом говорили на заседании оперативного штаба
Мария Дедкова
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Губернатор призвал жителей области соблюдать действующие меры.Губернатор призвал жителей области соблюдать действующие меры.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз поручил мэру Александру Макарову усилить контроль за соблюдением санитарных мер в общественных местах. Об этом говорили на заседании оперативного штаба, которое прошло на днях.

Это касается и других муниципалитетов Брянщины. Чиновники должны проследить, как граждане соблюдают противокоронавирусные меры, в том числе и в общественном транспорте.

Напомним, в Брянской области продолжает действовать режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Сохраняется в регионе и масочный режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Губернатор потребовал от мэра Брянска усилить контроль за санитарными мерами
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