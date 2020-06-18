В Брянской области стартовали учения мотострелков

18 Июнь 2020 2020-06-18T09:39:42+03:00

Бойцы проведут свыше 30 занятий по тактической и тактико-специальной подготовке. Фото: Пресс-служба Западного военного округа

В них участвуют больше 500 военнослужащих

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В Брянской области стартовали учения мотострелковых подразделений. В них поучаствуют больше 500 военнослужащих.

Они проведут свыше 30 занятий по тактической и тактико-специальной подготовке.

- Во время проведения занятий по боевой подготовке военнослужащие будут действовать в условиях, максимально приближенных к боевым, - говорят в пресс-службе Западного военного округа. - Для создания динамики реального боя во время подготовительного периода в два раза было увеличено количество подвижных мишеней, оборудованных подъемными и приводными механизмами.

Также бойцов обучат тактическим приемам по форсированию водных преград на бронемашинах.

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ИСТОЧНИК KP.RU