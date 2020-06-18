2020-06-18T09:39:42+03:00
Общество

В Брянской области стартовали учения мотострелков

В них участвуют больше 500 военнослужащих
Мария Дедкова
Поделиться:
Бойцы проведут свыше 30 занятий по тактической и тактико-специальной подготовке.Бойцы проведут свыше 30 занятий по тактической и тактико-специальной подготовке.Фото: Пресс-служба Западного военного округа
Изменить размер текста:

В Брянской области стартовали учения мотострелковых подразделений. В них поучаствуют больше 500 военнослужащих.

Они проведут свыше 30 занятий по тактической и тактико-специальной подготовке.

- Во время проведения занятий по боевой подготовке военнослужащие будут действовать в условиях, максимально приближенных к боевым, - говорят в пресс-службе Западного военного округа. - Для создания динамики реального боя во время подготовительного периода в два раза было увеличено количество подвижных мишеней, оборудованных подъемными и приводными механизмами.

Также бойцов обучат тактическим приемам по форсированию водных преград на бронемашинах.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава регионального исполкома ОНФ в Брянской области, президент Брянской региональной общественной организации «Ассоциация сестринского персонала Брянщины» Л.А. Третьякова поздравляет с Днем медицинского работника!
Жителя Брянска обвиняют в убийстве и покушении на него
В Брянской области мать избивала родную дочь
ВТБ и Mastercard предлагают оплачивать покупки умным браслетом Mi Smart Band 4 NFC
Брянские органы опеки заявили, что родители подменили истощенную приемную девочку
В Брянской области снизился коэффициент распространения коронавируса
В Брянской области зарегистрировали 75 новых случаев коронавируса
В Брянске "Бессмертный полк" пройдет 26 июля
Разделяй с нами
Губернатор потребовал от мэра Брянска усилить контроль за санитарными мерами
В Брянской области стартовали учения мотострелков
Брянская область попала в десятку самых коррупционных регионов страны
В Брянске на ремонт школ и детсадов потратят 200 миллионов рублей
Застрявшая в Индии брянская семья вернулась домой
В школах Брянска еще одна категория детей получит бесплатное питание
Брянцы сняли на видео массовую гибель рыбы в Десне