В Брянской области стартовали учения мотострелков
В Брянской области стартовали учения мотострелковых подразделений. В них поучаствуют больше 500 военнослужащих.
Они проведут свыше 30 занятий по тактической и тактико-специальной подготовке.
- Во время проведения занятий по боевой подготовке военнослужащие будут действовать в условиях, максимально приближенных к боевым, - говорят в пресс-службе Западного военного округа. - Для создания динамики реального боя во время подготовительного периода в два раза было увеличено количество подвижных мишеней, оборудованных подъемными и приводными механизмами.
Также бойцов обучат тактическим приемам по форсированию водных преград на бронемашинах.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU