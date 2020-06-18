Застрявшая в Индии брянская семья вернулась домой

18 Июнь 2020 2020-06-18T08:48:40+03:00

Об этом рассказала Милена Любкевич у себя в соцсетях

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Домой вернулась брянская семья, застрявшая на Гоа. Об этом рассказала Милена Любкевич у себя в соцсетях.

Девушка поблагодарила за помощь консульство, правительство и брянского губернатора.

Напомним, семья из Брянска застряла в Индии из-за коронавируса. Наши земляки не могли уехать из страны даже на вывозных рейсах. Брянцы пробыли за границей почти пять месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU