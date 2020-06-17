Брянцы сняли на видео массовую гибель рыбы в Десне
ЧП произошло у села Овстуг
Фото: vk.com, "ЧП и ДТП Брянск"
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Брянцы обратили внимание на массовую гибель рыбы в Десне. Видео происшествия сняли у села Овстуг, что в Жуковском районе.
Местные жители не знают причин мора.
Пока существует две версии случившегося. Первая - из-за жары и нехватки кислорода рыба погибла сама. Вторая - гибель рыбы из-за браконьеров.
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ИСТОЧНИК KP.RU