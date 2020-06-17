Брянское "Динамо" будет играть в ФНЛ

17 Июнь 2020 2020-06-17T18:06:54+03:00

Ограничения связаны со стадионом и созданием клубной футбольной академии. Фото: ФК "Динамо - Брянск"

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Футбольный клуб "Динамо-Брянск" будет играть в Первенстве ФНЛ. Команда получила лицензию с ограничениями.

Ограничения заключаются в том, что брянскому стадиону необходим сертификат соответствия второй категории, позволяющий принимать домашние матчи на своем стадионе.

Как рассказывают в пресс-службе команды, в ближайшее время в Брянск приедут эксперты по сертификации стадионов, которые проведут проверку и сделают соответствующее заключение.

Еще одним важным условием для продолжения выступления в ФНЛ является создание клубной футбольной академии. Этот вопрос также решают.

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ИСТОЧНИК KP.RU