В канун праздника брянских медиков наградят за верность профессии
Работников будут чествовать в торжественной обстановке
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В Брянске в канун профессионального праздника наградят медработников. Его отмечают каждое третье воскресенье июня.
Брянских медиков будут чествовать в торжественной обстановке, сообщает РИА "Стрела".
19 июня медики получат знак "За верность профессии". Эта награда за добросовестный и безупречный труд, профессиональное мастерство, присуждается работникам, имеющим стаж в отрасли здравоохранения не менее 15 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU