В канун праздника брянских медиков наградят за верность профессии

17 Июнь 2020 2020-06-17T17:48:02+03:00

Работников будут чествовать в торжественной обстановке

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В Брянске в канун профессионального праздника наградят медработников. Его отмечают каждое третье воскресенье июня.

Брянских медиков будут чествовать в торжественной обстановке, сообщает РИА "Стрела".

19 июня медики получат знак "За верность профессии". Эта награда за добросовестный и безупречный труд, профессиональное мастерство, присуждается работникам, имеющим стаж в отрасли здравоохранения не менее 15 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU