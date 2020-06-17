В брянском "Динамо" перейдет нападающий из Латвии

17 Июнь 2020 2020-06-17T17:22:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Брянское "Динамо" ждет пополнения новыми игроками. Одним из них стал нападающий Максим Вотинов.

32-летний футболист в прошлом году представлял латвийский клуб "Елгава", сообщает издание sport-32.

Максим Вотинов начинал играть в Санкт-Петербурге, затем уехал в Швейцарию. Но большую часть своей карьеры форвард провел в клубах ФНЛ.

В составе латвийской команды футболист дошел до финала Кубка страны и отметился 7 голами.

Еще одним новичком в брянской команде станет 24-летний полузащитник Владислав Дрогунов. Футболист играл за "Динамо", но на правах аренды.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU