В брянском "Динамо" перейдет нападающий из Латвии
Брянское "Динамо" ждет пополнения новыми игроками. Одним из них стал нападающий Максим Вотинов.
32-летний футболист в прошлом году представлял латвийский клуб "Елгава", сообщает издание sport-32.
Максим Вотинов начинал играть в Санкт-Петербурге, затем уехал в Швейцарию. Но большую часть своей карьеры форвард провел в клубах ФНЛ.
В составе латвийской команды футболист дошел до финала Кубка страны и отметился 7 голами.
Еще одним новичком в брянской команде станет 24-летний полузащитник Владислав Дрогунов. Футболист играл за "Динамо", но на правах аренды.
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ИСТОЧНИК KP.RU